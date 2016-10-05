Нуланд встретилась в Москве с помощниками президента РФ Ушаковым и Сурковым
В среду, 5 октября в Москве состоялась встреча помощника госсекретаря США Виктории Нуланд с помощниками президента РФ Юрием Ушаковым и Владиславом Сурковым, на которой обсуждались вопросы выполнения Минских соглашений.
«Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд вместе со старшими директорами Совета национальной безопасности США Селестой Уолландер и Чарльзом Купчаном встретились в Москве с российскими официальными лицами, в том числе с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым и помощником президента РФ Владиславом Сурковым для обсуждения ситуации в восточной части Украины и дальнейших шагов по выполнению Минских соглашений», - цитирует ТАСС сообщение посольства США в РФ.
Стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе, - подчеркнули в американском посольстве.
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