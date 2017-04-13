Чай нужно заваривать в микроволновой печи
Наиболее полезным из всех способов заваривания чая является приготовление данного напитка в микроволновке, заявил британский ученый Кванг Вонг.
Вонг заявил, что чай нужно заваривать в микроволновой печи. Чайный пакетик в наполненном кипятком чайнике нужно на 30 секунд поместить в микроволновку. После этого напиток должен настояться в течение одной минуты, - сообщает «Life.ru».
По суждению Вонга, одна чашка такого чая по пользе равна трем чашкам чая, заваренного обычным способом.
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