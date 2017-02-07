Нуждающиеся россияне получат баллы для обмена на продукты

Минпромторг и Минфин дорабатывают программу продовольственной помощи малоимущим россиянам. Предполагается, что она будет запущена в работу уже в текущем году.

Ее цель состоит в адресной поддержке граждан, которые не могут позволить себе покупать свежее мясо, рыбу, овощи и другие продукты. Таким лицам выдадут специальные карточки, на которые будут начисляться баллы – эквиваленты денег.

На них указанные граждане смогут приобретать необходимые продукты. При этом в Минпромторге отметили, что баллы необходимо будет потратить в определенный срок, иначе они сгорят. В ведомстве считают, что это послужит мотивацией для держателей карт приобретать продукты, обеспечивающие здоровое питание.

Глава Минпромторга рассказал ТАСС, что программа уже прошла основные этапы согласования.