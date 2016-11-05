8 ноября в Москву приедет Джеки Чан
8 ноября Джеки Чан приедет в Москву, где примет участие в церемонии открытия фестиваля китайского кино. В первый день смотра гостям покажут комедийный боевик "По следу" с Джеки Чаном в главной роли.
Зрители увидят китайские фильмы самых разных жанров, выпущенные за последние два года. Это, в частности, картины "Книга любви", "Крадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбы", "Тотем волка", "Смертельная развязка".
В Москве показы будут идти в кинотеатрах "Пять звезд на Павелецкой" и "Иллюзион", в Ростове-на-Дону - в Доме кино и кинотеатре "Чарли", сообщает ТАСС.
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