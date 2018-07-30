В Ноябрьске арестован экс-директор филиала «Газпромнефти»
Бывшего гендиректора «Газпромнефть — Ноябрьскнефтегаз» Павла Крюкова поместили в изолятор следственного содержания по обвинению в новом деле о многомиллионных хищениях.
По версии следователей, весной 2016 года Павел Крюков, будучи президентом общественной спортивной организации, заключил договор с коммерческой компанией (название не разглашается) на оказание неких услуг. Их стоимость составила 58 млн рублей.
Против подозреваемого завели дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), отмечает «Ura.ru».
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