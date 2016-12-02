В ноябре ВСУ предприняли 14 попыток прорвать оборону ДНР и потеряли 25 бойцов

Вооруженные силы Украины на протяжении ноября 2016 года предприняли 14 попыток прорвать оборону ДНР и потеряли при этом 25 бойцов и три бронемашины. Об этом сообщил на брифинге заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

- Всего за ноябрь 2016 года противник осуществил 14 провокационных вылазок в направлении наших позиций при поддержке тяжелого вооружения и бронетехники. ВСУ потеряли за месяц 25 силовики убитыми, три бронемашины уничтожено, — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

В течение недели с 26 ноября украинские силовики дважды пытались прорвать линию обороны ДНР. В частности, 27 числа была зафиксирована провокация с попыткой прорыва в районе села Коминтерново, двумя днями позднее – в Ленинском. В результате ВСУ потеряли девять бойцов убитыми, 16 получили ранения.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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