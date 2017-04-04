Новый закон о дебоширах на транспорте подписал Владимир Путин

Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за хулиганство на «железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также любом ином транспорте общего пользования».

Новая статья Уголовного Кодекса РФ, подписанная президентом, получила название «Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств».

Предполагается, что ужесточение наказаний за хулиганство благотворно скажется на безопасности перевозок в общественном транспорте и уменьшит финансовые убытки от действий вредителей.

Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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