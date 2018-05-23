Новый вирус угрожает роутерам по всему миру
Новое вредоносное программное обеспечение поразило более 500 тысяч устройств по всему миру, говорится в докладе американской телекоммуникационной компании Cisco Systems.
Уточняется, что вирус, получивший название VPNFilter поражает в основном роутеры и накопители.
Вредоносный код может похищать данные о сайтах, а также выводить устройства из строя.
Особенно активно вирус, согласно заявлению экспертов, распространяется на Украине, сообщает «РИА Новости».
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