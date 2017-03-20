Новый вирус атаковал российские банкоматы
В систему банкоматов производства NCR введена новейшая вредоносная программа, способ борьбы с которой пока не найден.
Вирус принципиально отличается от предшественников и дает возможность преступникам безнаказанно совершать хищения, он представляет реальную опасность для терминалов многих российских банков, - сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники информации.
По данным издания, первым о новом вирусе сообщил заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычев.
Специалисты предполагают, что вредоносная программа самоуничтожается при перезагрузке банкомата, однако подтверждения этой информации нет.
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