Новый вирус атаковал российские банкоматы

В систему банкоматов производства NCR введена новейшая вредоносная программа, способ борьбы с которой пока не найден.

Вирус принципиально отличается от предшественников и дает возможность преступникам безнаказанно совершать хищения, он представляет реальную опасность для терминалов многих российских банков, - сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники информации.

По данным издания, первым о новом вирусе сообщил заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычев.

Специалисты предполагают, что вредоносная программа самоуничтожается при перезагрузке банкомата, однако подтверждения этой информации нет.