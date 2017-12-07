В Новый Год на улицах Москвы ограничат движение
С 30 декабря по 3 января в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве изменят схему работы несколько центральных улиц.
В частности, с 30 декабря 2017 года до 06:00 (мск) 3 января 2018 года – будут перекрыты полностью Тверская, Моховая и Охотный ряд.
С 29 по 30 декабря 2017 года, а также с 06:00 (мск) 3 января 2018 года до 06:00 (мск) 4 января 2018 года - для проезда будет закрыта крайняя правая полоса на всех вышеперечисленных улицах.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 22 декабря по 14 января, передает ТАСС.
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