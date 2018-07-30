Новый украинский учебник географии возмутил депутатов Рады

Новый украинский учебник географии вызвал широкий общественный резонанс, как на Украине, так и в России.

Одним из первых на учебное пособие обратил внимание журналист Андрей Манчук, а более конкретно по его содержанию отозвался депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Он заявил, что был поражен бредом, которым школа собирается пичкать молодые умы.

Вадим Рабинович, в частности, с иронией воспринял утверждения в учебнике про «достижения Украины в космосе» и «пшеницу, которую украинцы завезли в различные страны, и которой кормится весь мир», а также про то, что «немцы являются славянизированными германцами».

В качестве иронии он предложил добавить в учебник город Борисполь, который был назван в честь Бориса Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ, отмечает РИА Новости.

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