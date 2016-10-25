Новый терминал в аэропорту Каира «почти соответствует» нормам безопасности
Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал об итогах очередной инспекционной поездки в Египет на предмет соответствия местных аэропортов требованиям безопасности и признал, что новый терминал в Каире «почти соответствует» нормам.
- Ряд моментов еще не реализован, но многое уже сделано, в том числе и в новом терминале аэропорта Каира, который в принципе, за исключением автоматизированной системы доступа контроля персонала в чистую зону, практически полностью соответствует всем международным требованиям авиационной и транспортной безопасности, - цитирует Соколова ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».
Министр не ответил на вопрос о сроках возможного возобновления авиасообщения с аэропортами курортных городов Египта.
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