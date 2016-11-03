Новый синтетический белок поможет в борьбе с раком
Международная группа ученых смогла разработать инновационный синтетический белок ТРХ2, способный значительно повышать эффективность терапии против рака. В осуществлении данного проекта принимали участие учёные из Университетов Ланкашира, Глазго, Цукуба (Япония), и Лидса (Великобритания).
Перед специалистами стояла первоочередная задача, в разработке искусственного белка, на который не действовала бы химиотерапия и сильные препараты против рака. Инновационное соединение названо ТРХ2, - сообщает «Дни 24».
Этот белок создаёт имитацию природного аналога, который имеется в организме человека, поэтому иммунная система не убивает его. Сейчас уже специалисты работают над тем, чтобы найти пути взаимодействия нового белка с соединением Aurora-A.
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