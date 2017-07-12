Новый сезон «Игры престолов» собирает зрителей в метро

В ночь с 17 на 18 июля на одной из станций московского метрополитена пройдет премьерный показ нового сезона американского сериала «Игра престолов».

Билеты на показ будут разыгрываться в официальных пабликах московского метрополитена.

Изюминкой мероприятия станет возможность зрителей встретиться с российскими актерами в образе героев саги.

Устроители мероприятия - московский метрополитен, считают, что обстановка подземелья сможет передать ощущения причастности к происходящему на большом экране, отмечает ТАСС.

Сериал американского канала HBO «Игра престолов» создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина.