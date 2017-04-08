Новый С-500 поступит в ВКС России в ближайшее время

Воздушно-космические силы России получат новый зенитный ракетный комплекс С-500.

Об этом РИА Новости сообщил главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. Он рассказал журналистам, что «ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны».

Ранее начальник Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров сообщал, что ВС готовят специалистов для работы на С-500.

Новые зенитно-ракетные комплексы относятся к современному поколению систем «земля-воздух». Их отличают большой радиус поражения и высота перехвата.