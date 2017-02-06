Новый руководитель Пермского края обозначил свои приоритетные задачи

Бывший руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников, назначенный президентом исполняющим обязанности главы Пермского края, намерен развивать социальную сферу в регионе.

«Это мой родной край, за который я переживаю», - цитирует ТАСС врио губернатора. По его словам, Пермский край обладает очень большим потенциалом. Но предстоит немало сделать, чтобы этот потенциал начал работать на благо населения региона.

В понедельник, 6 февраля глава государства принял отставку Виктора Басаргина с поста губернатора Пермского края.