Новый руководитель Пермского края обозначил свои приоритетные задачи
Бывший руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников, назначенный президентом исполняющим обязанности главы Пермского края, намерен развивать социальную сферу в регионе.
«Это мой родной край, за который я переживаю», - цитирует ТАСС врио губернатора. По его словам, Пермский край обладает очень большим потенциалом. Но предстоит немало сделать, чтобы этот потенциал начал работать на благо населения региона.
В понедельник, 6 февраля глава государства принял отставку Виктора Басаргина с поста губернатора Пермского края.
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