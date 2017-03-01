Новый российский бомбардировщик воплотили в схеме «летающее крыло»

Конструкторы компании «Туполев» разрабатывают боевой самолет нового поколения для Дальней авиации ВКС России, который будет сочетать в себе самые передовые технологии, включая принцип «невидимки» и компоновку по схеме «летающее крыло».

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в отечественном военно-промышленном комплексе, в конструкторском бюро компании «Туполев» созданы макеты будущего бомбардировщика. «Созданы несколько макетов ПАК ДА из композиционных материалов, а также полноразмерный макет из дерева. Макеты выполнены по схеме «летающее крыло», - сообщил источник ТАСС.

Другой источник в российском ВПК сообщил ТАСС, что первый опытный образец бомбардировщика поднимется в воздух на рубеже 2025 года.