Новый робот-строитель укладывает 1000 кирпичей в час
Новый австралийский робот «Hadrian X» представляет собой 30-метровую стрелу, способный самостоятельно возводить дома по проектам.
Устанавливается робот на платформе обычного грузовика, снабженный манипулятором, подающим устройством, насосом для строительного раствора и дополнительным инструментом.
Управляется робот с помощью компьютера, который программирует робота необходимым проектом дома.
Механизм робота может уложить в час 1000 кирпичей, подвергая некоторые из них обрезке и обработке для того, чтобы соблюсти точные размеры дверных и оконных проемов, мест для проводки, трубопроводов и других элементов будущего здания.
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