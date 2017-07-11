Новый робот-строитель укладывает 1000 кирпичей в час

Новый австралийский робот «Hadrian X» представляет собой 30-метровую стрелу, способный самостоятельно возводить дома по проектам.

Устанавливается робот на платформе обычного грузовика, снабженный манипулятором, подающим устройством, насосом для строительного раствора и дополнительным инструментом.

Управляется робот с помощью компьютера, который программирует робота необходимым проектом дома.

Механизм робота может уложить в час 1000 кирпичей, подвергая некоторые из них обрезке и обработке для того, чтобы соблюсти точные размеры дверных и оконных проемов, мест для проводки, трубопроводов и других элементов будущего здания.