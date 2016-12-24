Новый президент Молдавии собирается посетить Москву

17 января 2017 года состоится первый официальный визит нового президента Молдавии Игоря Додона в Россию.

Решение о визите было принято в Кишиневе по итогам переговоров с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, сообщает РГ. Додон заявил, что с президентом России намерен обсудить два ключевых вопроса: трудовую миграцию и возврат молдавской продукции на рынок РФ.

В минувшую пятницу президент Молдавии Игорь Додон официально вступил в должность. 13 ноября он одержал победу во втором туре голосования, его соперницей была Майя Санду.