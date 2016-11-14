Новый президент Молдавии Додон назвал Крым де-факто российской территорией

Вопрос о принадлежности Крыма необходимо решать осторожно, хотя де-факто полуостров является российской территорией. Такое заявление сделал новый президент Молдавии Игорь Додон.

- Думаю, что при принятии этого решения нужно исходить и из того, что у нас есть проблемы с Приднестровьем. Поэтому нужно очень внимательно подходить к этому вопросу и не делать каких-то серьезных шагов, чтобы мы не потеряли Приднестровье. Но я уже говорил о том, что де-факто Крым — российская территория, де-юре она еще не признана Западом, — цитирует Додона РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik France.

Ранее сообщалось, что Додон победил во втором туре президентских выборов в Молдавии, набрав 52,18 процента голосов. Его оппонент глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду не признает итоги голосования и требует распустить ЦИК страны.