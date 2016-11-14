Новый президент Молдавии Додон запланировал первый официальный визит в Москву

Победивший на президентских выборах в Молдавии Игорь Додон собирается свой первый официальный визит в новом качестве совершить в Россию.

- Первый визит за рубеж, как я уже говорил, состоится в Москву. Мы обязаны работать, восстанавливать стратегическое партнерство с Российской Федерацией, - цитирует Додона «Интерфакс».

Новый глава государства призвал своих оппонентов по выборам признать результаты выборов и начать работать «во благо страны».

- Избирательная кампания закончилась. Нужно выйти из этого состояния, ставить точку и начать новую страницу в истории страны. Люди для этого массово вышли на выборы и голосовали за нас, - подчеркнул Додон.

Ранее сообщалось, что кандидат от Партии социалистов Додон победил на президентских выборах в Молдавии, набрав 52,27 процента голосов. Его главная соперница, кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду набрала 47,73 процента голосов.

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