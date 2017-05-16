Новый президент Франции призвал реформировать Евросоюз
Новый президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель состоявшейся в Берлине, призвал реформировать Евросоюз.
Ранее Макрон неоднократно хвалил экономическую политику Германии, не скрывая своего восхищения смелым решением Меркель открыть двери для мигрантов, отмечает «ТВ Центр».
По словам французского главы, в ходе встречи он напомнил Меркель о необходимости осуществить реформы, в которых нуждается Франция, а также сделать Европу менее бюрократической и более безопасной.
Ранее Макрон назначил нового премьер-министра Франции, утвердив на посту кандидатуру мэра города Гавр Эдуара Филиппа.
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