Новый президент Франции призвал реформировать Евросоюз

Новый президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель состоявшейся в Берлине, призвал реформировать Евросоюз.

Ранее Макрон неоднократно хвалил экономическую политику Германии, не скрывая своего восхищения смелым решением Меркель открыть двери для мигрантов, отмечает «ТВ Центр».

По словам французского главы, в ходе встречи он напомнил Меркель о необходимости осуществить реформы, в которых нуждается Франция, а также сделать Европу менее бюрократической и более безопасной.

Ранее Макрон назначил нового премьер-министра Франции, утвердив на посту кандидатуру мэра города Гавр Эдуара Филиппа.