Новый президент Эстонии Кальюлайд назвала главной проблемой страны безопасность

После принесения присяги новый президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с речью, в которой заявила, что считает главной проблемой страны национальную безопасность.

- Наша главная проблема – это безопасность. Да, у нас имеются союзники по НАТО, которые разделяют наши ценности. Они сделали безопасность Эстонии более сильной. Будем хранить наши союзнические отношения, — цитирует Кальюлайд РИА «Новости».

По словам главы государства, в соседних с Эстонией странах происходят процессы, которые не могут не беспокоить власти страны. И все же ключ к решению проблем лежит во внутренней политике.

- У нас должны быть сила и уверенность в том, что мы всегда сможем сохранить эстонское государство. Главный ключ к безопасности Эстонии находится в самой стране, в сотрудничестве наших людей. Значение Кайтселиита (военизированного ополчения, которое входит в структуру Министерства обороны) значительно возросло, — отметила Кальюлайд.

Ранее сообщалось, что Кальюланд победила не безальтернативных выборах 3 октября, набрав 81 голос из 101 в парламенте республики.