Новый министр внутренних дел США прибыл на работу в образе ковбоя
Министр внутренних дел США Райан Зинке, приведенный к присяге 1 марта, в свой первый рабочий день прибыл на службу верхом на коне и в костюме ковбоя.
По мнению местных СМИ, министр, таким образом, решил продемонстрировать консервативные позиции, которые он намерен представлять.
Зинке известен своей любовью к охоте, рыбалке и активному отдыху, он является бывшим военнослужащим сил специального назначения ВМС США, известных как «морские котики».
Сенат утвердил Зинке на посту главы МВД в минувшую среду. До этого политик был членом палаты представителей от штата Монтана.
Министерство внутренних дел США отвечает за управление федеральными природными ресурсами и землями, сообщает «Национальная служба новостей».
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