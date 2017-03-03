Новый министр внутренних дел США прибыл на работу в образе ковбоя

Министр внутренних дел США Райан Зинке, приведенный к присяге 1 марта, в свой первый рабочий день прибыл на службу верхом на коне и в костюме ковбоя.

По мнению местных СМИ, министр, таким образом, решил продемонстрировать консервативные позиции, которые он намерен представлять.

Зинке известен своей любовью к охоте, рыбалке и активному отдыху, он является бывшим военнослужащим сил специального назначения ВМС США, известных как «морские котики».

Сенат утвердил Зинке на посту главы МВД в минувшую среду. До этого политик был членом палаты представителей от штата Монтана.

Министерство внутренних дел США отвечает за управление федеральными природными ресурсами и землями, сообщает «Национальная служба новостей».