Новый лидер Молдавии уволит призывающего к вступлению в НАТО министра обороны

Победивший на президентских выборах в Молдавии Игорь Додон намерен после вступления в должность отправить в отставку министра обороны Анатолия Шалару, призывающего отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО.

- Согласно Конституции, президент не может прямым декретом отправить в отставку члена правительства. Отставка министра возможна по предложению премьер-министра посредством декрета президента. Но президент является верховным главнокомандующим Национальной армии. Поэтому я буду настаивать, чтобы такой персонаж как Шалару вылетел с должности в ближайшее время, - цитирует Додона ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «НТВ-Молдова».

По словам лидера молдавских социалистов, он намерен также исключить из Высшего совета безопасности страны главу Либеральной партии Михая Гимпу, который выступает за объединение Молдавии с Румынией.