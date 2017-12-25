Новый год на Красной площади отменяется
Всем, кто планирует встретить Новый год на Красной площади, рекомендуется выбрать другое место для торжества, сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
По его словам, в новогоднюю ночь Красную площадь закроют для свободного входа, так как там будут проходить съёмки телепрограммы.
«Традиционно Первый канал занимает Красную площадь для своего «Голубого огонька». Город никаких мероприятий проводить там не планирует», — цитирует Life слова Кибовского.
Он также добавил, что в Москве запланировано более 300 крупных новогодних мероприятий, которые смогут посетить более 10 миллионов россиян.
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