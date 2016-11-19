Новый кабмин Эстонии пообещал сохранить русский язык в школах
Новое правительство Эстонии оставит возможность преподавания в школах на русском языке. Об этом заявил вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт.
По его мнению, преподавание в школах на русском языке не будет препятствовать изучению национального языка. «Мы смогли убедить партнеров по коалиции в том, что такая возможность должна быть предоставлена», - цитирует ТАСС интервью Кылварта изданию Postimees.
Кылварт добавил, что учебные заведения Таллина и Нарвы смогут вновь подать ходатайства о преподавании на русском языке в качестве основного.
Кабмин Эстонии, возглавляемый Таави Рыйвасом был отправлен 9 ноября в отставку. Парламент выразил премьеру вотум недоверия, назвав его неспособным принимать необходимые для страны решения.
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