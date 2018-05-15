Новый iPhone определит владельца по венам на лице
Американская компания Apple запатентовала технологию новой разблокировки смартфона iPhone.
Предполагается, что в будущих поколениях iPhone сможет узнавать своего владельца по венам на лице.
Отмечается, что камера смартфона, а также специальные встроенные сенсоры смогут запоминать расположение кровеносных сосудов под кожей человека для его дальнейшей идентификации.
Взломать такой смартфон будет практически невозможно.
последней версии iPhone X встроена система Face ID, которая сканирует лицо пользователя, в точности запоминая сотни его мельчайших особенностей, сообщает Life.
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