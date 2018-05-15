Новый iPhone определит владельца по венам на лице

Американская компания Apple запатентовала технологию новой разблокировки смартфона iPhone.

Предполагается, что в будущих поколениях iPhone сможет узнавать своего владельца по венам на лице.

Отмечается, что камера смартфона, а также специальные встроенные сенсоры смогут запоминать расположение кровеносных сосудов под кожей человека для его дальнейшей идентификации.

Взломать такой смартфон будет практически невозможно.

последней версии iPhone X встроена система Face ID, которая сканирует лицо пользователя, в точности запоминая сотни его мельчайших особенностей, сообщает Life.