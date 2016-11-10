Новый худрук Цирка на Фонтанке Гия Эрадзе соберет собственную труппу
Назначенный на должность замдиректора по творческой работе санкт-петербургского Цирка на фонтанке Гия Эрадзе собирается сформировать новую труппу артистов.
- Я считаю, что в этом цирке должна быть своя труппа, и мы будем собирать лучших из лучших, - цитирует заявление Эрадзе РИА «Новости».
При этом новый замдиректора не уточнил предполагаемых кандидатов будущего коллектива цирка и не обозначил сроки формирования новой труппы.
Заслуженный артист Грузии, назначенный на руководящую должность питерского цирка, прокомментировал свое назначение рассказом о том, что вместе с ним в цирк на Фонтанке пришли "большие творческие люди", в том числе главный режиссер театра Надежды Бабкиной Максима Лахно.
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