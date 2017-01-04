Новый госсекретарь США Тиллерсон получит пенсию 180 миллионов долларов

Рекс Тиллерсон, которого Дональд Трамп хочет назначить новым госсекретарем США, получит от компании ExxonMobil пенсию в размере 180 миллионов долларов. До высокого назначения бизнесмен работал в этой крупнейшей американской компании.

том случае, если Тиллерсон действительно будет назначен на пост госсекретаря, компания передаст в фонд эквивалентную стоимость двух миллионов акций, сообщает РИА Новости.

Ранее американские политики и СМИ выражали опасения, упоминая о связях Тиллерсона с Россией: в конце 90-х он отвечал за проекты ExxonMobil в России, в 2011 году в качестве главы компании заключил соглашение о бурении в Арктике с "Роснефтью", неоднократно проводил переговоры с президентом Владимиром Путиным, а в 2013 году был награжден российским орденом Дружбы.

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