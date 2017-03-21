Новый госсекретарь США может посетить Москву 12 апреля

Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон может посетить Россию с официальным визитом 12 апреля.

По данным американских СМИ, госсекретарь решил не ехать на встречу глав МИД стран-членов НАТО, намеченную на 5-6 апреля в Брюсселе. Вместо этого он останется в США, чтобы вместе с президентом страны Дональдом Трампом принять китайского лидера Си Цзиньпина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о визите Тиллерсона в Россию, не исключил встречу нового госсекретаря США и президента РФ Владимира Путина, но и не подтвердил ее из-за отсутствия точной даты визита в Москву американского политика, сообщает «Национальная служба новостей».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление в связи с «постоянными утечками чувствительной информации из Вашингтона».

«Политическим элитам в США пора разобраться: это снова «русские хакеры» взломали госдеповские сервера или угроза информационной безопасности США все-таки имеет американское происхождение?» - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.