Новый глава военной разведки назначен на Украине
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении нового начальника главного управления разведки украинского министерства обороны. Им стал Василий Бурбу.
– Назначить Бурбу Василия Васильевича начальником главного управления разведки Министерства обороны Украины, – говорится в указ Порошенко, сообщает "Интерфакс".
Ранее эту должность занимал Валерий Кондратюк. Его перевели на должность заместителя главы администрации президента Украины.
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