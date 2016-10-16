Новый глава военной разведки назначен на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении нового начальника главного управления разведки украинского министерства обороны. Им стал Василий Бурбу.

– Назначить Бурбу Василия Васильевича начальником главного управления разведки Министерства обороны Украины, – говорится в указ Порошенко, сообщает "Интерфакс".

Ранее эту должность занимал Валерий Кондратюк. Его перевели на должность заместителя главы администрации президента Украины.

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