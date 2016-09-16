Новый глава УЕФА станет главой комитета ФИФА по проведению ЧМ-2018

Новый президент УЕФА Александер Чеферин возглавит комитет ФИФА по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в России.

Об этом сообщил председатель Оргкомитета «Россия-2018», министр спорта РФ Виталий Мутко.

- Мы пообщались с ним, конечно, пригласили в Россию. Он обязательно найдет время и прилетит к нам. Тем более, сейчас поводов много. И не забывайте, что на ближайшем совете ФИФА он должен быть утвержден в качестве вице-президента ФИФА и по традиции возглавит комитет по подготовке и проведению чемпионата мира в России, - приводит слова .Мутко официальный сайт для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.

Ранее куратором чемпионата мира в России был бывший президент УЕФА Мишель Платини.