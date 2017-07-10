Новый глава «Почты России» не планирует кадровых изменений

Новый глава «Почты России» Николай Подгузов не планирует кадровых перестановок в компании.

По его словам, изменений в составе команды предпринимать не хотелось бы.

«Уровень квалификации команды мне представляется очень высоким», — цитирует «РИА Новости» слова Подгузова.

Николай Подгузов был назначен гендиректором «Почты России» 7 июля 2017 года. На посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта.