Новый глава Минфина США заявил о сохранении антироссийских санкций

Санкционная политика, проводимая США в отношении Российской Федерации, остается в силе, заявил новый глава Минфина США Стивен Мнучин в ходе брифинга Белого дома.

По его мнению, санкции являются очень важной частью работы Минфина, которую Вашингтон продолжит рассматривать в отношении разных стран.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что между президентом США Дональдом Трампом и американским конгрессом растут разногласия в контексте российского вопроса. Он также призвал Трампа не относиться к РФ как к дружественной стране. Об этом сообщает «Интерфакс».