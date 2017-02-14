Новый глава Минфина США заявил о сохранении антироссийских санкций
Санкционная политика, проводимая США в отношении Российской Федерации, остается в силе, заявил новый глава Минфина США Стивен Мнучин в ходе брифинга Белого дома.
По его мнению, санкции являются очень важной частью работы Минфина, которую Вашингтон продолжит рассматривать в отношении разных стран.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что между президентом США Дональдом Трампом и американским конгрессом растут разногласия в контексте российского вопроса. Он также призвал Трампа не относиться к РФ как к дружественной стране. Об этом сообщает «Интерфакс».
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