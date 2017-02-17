Новый глава Карелии разрушит административные барьеры в соцсетях

В регионе необходимо повышать общий уровень информатизации, а чиновники должны активней всех остальных включиться в этот процесс – это позволит устранить админстративные барьеры между населением и властью, заявил врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

По его словам, он подал членам республиканского правительства личный пример работы в социальных сетях, и этот стиль работы следует взять на вооружение всем чиновникам, передает «Интерфакс».

Как отметил Парфенчиков, активное внедрение информационных технологий позволит «устранять ненужные административные, бюрократические барьеры и делать общение гражданина и органа власти максимально быстрым, конкретным, небюрократическим».