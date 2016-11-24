Новый генсек ООН Гутерриш по-русски поблагодарил Путина за поздравление

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вступающий в должность генерального секретаря ООН с 1 января 2017 года Антониу Гутерриш на чистом русском поблагодарил российского лидера за поздравления.

Глава государства отметил, что это не первый визит Гутерриша в Россию, поскольку он бывал в Москве неоднократно, тогда еще будучи премьер-министром Португалии. Путин поздравил Гутерриша с назначением на высокий пост, на что гость ответил «Большое спасибо» практически без акцента, - сообщает РИА «Новости».

- Для меня действительно большое удовольствие вновь быть здесь. Как вы верно отметили, у нас была возможность встретиться с вами после саммита между Россией и ЕС, а также после российско-португальского саммита, и конечно, мы также встречались после того, как я работал на посту верховного комиссара ООН по делам беженцев, — сказал Гутерриш, подчеркнув, что в тот период отношения у него с Путиным «были конструктивными, эффективными и важными».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: переговоры
Организации: ООН
Следующая новость Цены на нефть продолжают умеренно расти на ожиданиях саммита ОПЕК в Вене

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО