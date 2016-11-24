Новый генсек ООН Гутерриш по-русски поблагодарил Путина за поздравление

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным вступающий в должность генерального секретаря ООН с 1 января 2017 года Антониу Гутерриш на чистом русском поблагодарил российского лидера за поздравления.

Глава государства отметил, что это не первый визит Гутерриша в Россию, поскольку он бывал в Москве неоднократно, тогда еще будучи премьер-министром Португалии. Путин поздравил Гутерриша с назначением на высокий пост, на что гость ответил «Большое спасибо» практически без акцента, - сообщает РИА «Новости».

- Для меня действительно большое удовольствие вновь быть здесь. Как вы верно отметили, у нас была возможность встретиться с вами после саммита между Россией и ЕС, а также после российско-португальского саммита, и конечно, мы также встречались после того, как я работал на посту верховного комиссара ООН по делам беженцев, — сказал Гутерриш, подчеркнув, что в тот период отношения у него с Путиным «были конструктивными, эффективными и важными».