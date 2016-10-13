Новым руководителем Росреестра стала Виктория Абрамченко

Бывший заместитель Министра сельского хозяйства РФ Виктория Абрамченко стала новым руководителем Росреестра. Ее новая должность совмещена с постом замминистра Минэкономразвития РФ.

Сегодня сотрудникам Росреестра нового руководителя представили первый вице-премьер Игорь Шувалов и глава Минэкономики Алексей Улюкаев, сообщает "Коммерсантъ". Ранее Абрамченко работала в Росреестре на должности заместителя руоводителя.

– Мы должны сформировать единую информационную систему, работать с ФНС, разделить дублирование функций с кадастром, передать некоторые функции субъектам федерации, – заявил Улюкаев.

Прежний руководитель Росреестра Игорь Васильев покинул свой пост в связи с назначением губернатором Кировской области.