Новым руководителем Росреестра стала Виктория Абрамченко
Бывший заместитель Министра сельского хозяйства РФ Виктория Абрамченко стала новым руководителем Росреестра. Ее новая должность совмещена с постом замминистра Минэкономразвития РФ.
Сегодня сотрудникам Росреестра нового руководителя представили первый вице-премьер Игорь Шувалов и глава Минэкономики Алексей Улюкаев, сообщает "Коммерсантъ". Ранее Абрамченко работала в Росреестре на должности заместителя руоводителя.
– Мы должны сформировать единую информационную систему, работать с ФНС, разделить дублирование функций с кадастром, передать некоторые функции субъектам федерации, – заявил Улюкаев.
Прежний руководитель Росреестра Игорь Васильев покинул свой пост в связи с назначением губернатором Кировской области.
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