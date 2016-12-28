Новым прокурором Крыма стал экс-зампрокурора Москвы Олег Камшилов, сменив на этом посту Наталью Поклонскую, которая оставила занимаемый пост, в связи с переходом на работу в Госдуму по списку «Единой России».

Кандидатура Камшилова, которую ранее внес генпрокурор РФ Юрий Чайка, была сегодня согласована Государственным советом Республики Крым.

Камшилов на посту первого зампрокурора Москвы занимался надзором за соблюдением федерального законодательства и взаимодействием с органами власти Москвы.

После того, как Поклонская покинула пост прокурора Крыма, обязанности прокурора республики исполнял ее первый заместитель Андрей Фомин, сообщает «Интерфакс».