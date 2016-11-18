Новым лицом Ermenegildo Zegna выбрали Роберта де Ниро

К новой рекламной кампании модного дома Ermenegildo Zegna привлекут знаменитого актёра Роберта де Ниро, который станет лицом бренда весной 2017 года.

В рамках презентации и выпуска новой вечерней коллекции от производителей люксовой марки вечерней мужской одежды, планируются съемки нескольких видео и фотосессий со знаменитым актером. По задумке рекламистов Модного дома Ermenegildo Zegna, де Ниро планируется задействовать в качестве главного героя целого блока рекламной продукции.

Проведение видео и фотосессий с Робертом де Ниро в рамках рекламной кампании запланированы организаторами в Лос-Анжелесе. Фотосессию с участием известного голливудского актера по заказу Ermenegildo Zegna доверили провести итальянскому мастеру фотосъемки Франческо Карроззини.

Сам американский актер пока никак не прокомментировал свое участие в рекламной кампании известного бренда. Вместе с Робертом Де Ниро будет сниматься Маккол Ломбарди, широко известный публике по фильму "американский мёд".

До своего сотрудничества с Ermenegildo Zegna Роберт Де Ниро являлся лицом компании Armani, сообщает портал Life.ru.