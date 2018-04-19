Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель

Новым главой Кубы утвержден Мигель Диас-Канель, ранее занимавший пост первого заместителя председателя Госсовета.

За кандидатуру Диас-Канеля высказались 603 члена Госсовета из 604 возможных, или 99,83 процента.

Первым заместителем председателя назначен Сальвадор Вальдес Меса.

Новый кубинский лидер пообещал продолжить политический курс Кастро, отметив, что коммунистическая партия Кубы — это «единственная гарантия» единства нации.

С 2008 года главой Кубы являлся Рауль Кастро, который оставил пост в апреле текущего года, сообщает «РИА Новости».