Новым куратором общественных проектов Кремля стал Сергей Новиков

Начальник управления общественных проектов Кремля Павел Зенькович переходит на работу в Минобразования. Как отмечается в сообщении, чиновник займет должность статс-секретаря – заместителя министра.

Ожидается, что на место Павла Зеньковича перейдет замначальника управления внутренней политики Сергей Новиков.

По некоторым данным, вакансии в управлении будут постепенно заполняться людьми первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Отмечается, что Новиков также является близким соратником Кириенко.

Ранее в Минобрнауки заявили, что приход Павла Зеньковича в ведомство усилит компетенции министерства, в том числе в части взаимодействия с госорганами, администрацией президента и правительством, сообщает «Федерал пресс».