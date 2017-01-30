Новым куратором общественных проектов Кремля стал Сергей Новиков
Начальник управления общественных проектов Кремля Павел Зенькович переходит на работу в Минобразования. Как отмечается в сообщении, чиновник займет должность статс-секретаря – заместителя министра.
Ожидается, что на место Павла Зеньковича перейдет замначальника управления внутренней политики Сергей Новиков.
По некоторым данным, вакансии в управлении будут постепенно заполняться людьми первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Отмечается, что Новиков также является близким соратником Кириенко.
Ранее в Минобрнауки заявили, что приход Павла Зеньковича в ведомство усилит компетенции министерства, в том числе в части взаимодействия с госорганами, администрацией президента и правительством, сообщает «Федерал пресс».
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