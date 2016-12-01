Новым королем Таиланда стал наследный принц Маха Вачиралонгкон

Власти Таиланда объявили об официальном вступлении на трон Таиланда наследного принца Махи Вачиралонгкона.

- Я хотел бы принять приглашение на трон ради блага тайского народа, - цитирует нового короля «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Channel News Asia.

Ранее Вачиралонгкон получил от Национальной законодательной ассамблеи (парламента) Таиланда официальное приглашение взойти на трон королевства.

Вачиралонгкон вступил на престол как Рама X - десятый король династии Чакри, основанной в 1782 году.

Прежний король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался в прошлом месяце в 88-летнем возрасте. Он испытывал проблемы со здоровьем в последние два года.