Новым генсеком НАТО может стать «большой друг России» Дэвид Кэмерон

После того как срок действия полномочий нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истечет в 2018 году, этот пост может занять бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Как утверждает британское издание Daily Mail, бывший глава правительства Великобритании готов к тому, чтобы заполучить должность главы альянса.

На данный момент Кэмерон зарабатывает по две тысячи фунтов стерлингов за каждую минуту своих лекций, а не облагаемая налогами зарплата генсека НАТО составляет 260 тысяч евро, - приводит ТАСС статистику британской газеты.

Эксперты издания полагают, что Кэмерону уже сейчас необходимо обозначить свою позицию по этому вопросу, поэтому в ближайшее время следует ожидать от него публичных заявлений о деятельности Североатлантического альянса.

Дэвид Кэмерон был премьер-министром Великобритании в течение шести лет (2010-2016) и 11 лет стоял во главе ныне правящей консервативной партии (2005-2016). Как активный сторонник евроинтеграции страны, он принял решение покинуть оба поста после того, как большинство британских избирателей, вопреки его доводам, проголосовало на июньском референдуме в поддержку Brexit.