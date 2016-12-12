Три новых газовых месторождения включены в госрезерв
Мурманское, Северо-Кильдинское и Изыльметьевское газовые месторождения решением правительства России внесены в федеральный фонд резервных участков недр.
Фонд создан для обеспечения государства стратегически важными, а также дефицитными полезными ископаемыми, передает «Экономика сегодня».
Мурманское и Северо-Кильдинское месторождения располагаются в Баренцевом море, Изыльметьевское – в Японском.
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