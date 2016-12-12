Три новых газовых месторождения включены в госрезерв

Мурманское, Северо-Кильдинское и Изыльметьевское газовые месторождения решением правительства России внесены в федеральный фонд резервных участков недр.

Фонд создан для обеспечения государства стратегически важными, а также дефицитными полезными ископаемыми, передает «Экономика сегодня».

Мурманское и Северо-Кильдинское месторождения располагаются в Баренцевом море, Изыльметьевское – в Японском.