Три новых газовых месторождения включены в госрезерв

Мурманское, Северо-Кильдинское и Изыльметьевское газовые месторождения решением правительства России внесены в федеральный фонд резервных участков недр.

Фонд создан для обеспечения государства стратегически важными, а также дефицитными полезными ископаемыми, передает «Экономика сегодня».

Мурманское и Северо-Кильдинское месторождения располагаются в Баренцевом море, Изыльметьевское – в Японском.

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