Новые Volkswagen Tiguan будут выпускаться в России
Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует начать выпуск автомобилей Tiguan в Калужской области.
Сообщается также, что первые модели Tiguan будут выпускаться одновременно с продажей предыдущей версии автомобиля.
По словам представителя концерна, такое решение было принято из-за того, что версии этих автомобилей кардинально отличаются, поэтому спрос на рынке будет на обе модели.
Новый кроссовер Tiguan получит новый мотор на 150 и 180 лошадиных сил бензинового варианта, или же дизельный вариант движка на 150 лошадиных сил. Кроме того, будет возможность выбора между автоматической коробкой передач и шестискоростной ручной коробкой, сообщает Oane.ws
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