Новые требования к экзаменаторам ГИБДД вступили в силу

Приказ МВД, которым утверждены новые требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены на получение водительских прав, вступил в силу.

Наряду со знанием теории в области безопасного вождения, экзаменатор должен в совершенстве владеть приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения, отметили в ведомстве.

Также сотруднику ГИБДД необходимо при конфликтах уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски.

«Введение квалификационных требований к экзаменаторам позволит повысить не только их профессиональный уровень и качество приема экзаменов…, но и уровень общественного доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МВД.