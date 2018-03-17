Три новые станции метро откроют в ближайшие дни в Москве

В ближайшие дни в столице откроют три новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сейчас идет обживание помещений будущих станций: «Окружная», «Верхние лихоборы» и «Селигерская». Завершается тестирование инженерных систем, в течение ближайших дней участок будет запущен», - сказал он.

Хуснуллин добавил, что строящийся участок протянется от станции «Петровско-Разумовская» до «Селигерской» в районе Бескудниково, передает «Интерфакс».

«Градостроительная документация у нас уже есть, мы приступили к проектированию нового участка. Я думаю, что в 2021-2022 году мы дойдем с метро до поселка Северный», - отметил он.

Ранее сообщалось, что на станции «Селигерская» до конца 2020 года построят один из крупнейших в Москве транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
События: общество
Следующая новость Постпред России при ОЗХО призвал Лондон к диалогу с Москвой по делу Скрипаля

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО