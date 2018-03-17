Три новые станции метро откроют в ближайшие дни в Москве

В ближайшие дни в столице откроют три новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сейчас идет обживание помещений будущих станций: «Окружная», «Верхние лихоборы» и «Селигерская». Завершается тестирование инженерных систем, в течение ближайших дней участок будет запущен», - сказал он.

Хуснуллин добавил, что строящийся участок протянется от станции «Петровско-Разумовская» до «Селигерской» в районе Бескудниково, передает «Интерфакс».

«Градостроительная документация у нас уже есть, мы приступили к проектированию нового участка. Я думаю, что в 2021-2022 году мы дойдем с метро до поселка Северный», - отметил он.

Ранее сообщалось, что на станции «Селигерская» до конца 2020 года построят один из крупнейших в Москве транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).