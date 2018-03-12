Новые серии «Простоквашино» посвятят памяти Олега Табакова
Новые серии знаменитого мультфильма «Трое из Простоквашино» будут посвящены памяти скончавшегося 12 марта актера Олега Табакова, озвучившего кота Матроскина, заявила председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
«Для нас кончина Олега Табакова - невосполнимая утрата, для анимации, для всей культурной среды. Все новые серии сериала «Простоквашино» посвятим памяти Олега Павловича», - сказала Слащева.
В новом проекте за кота Матроскина будет говорить актер Михаил Ефремов. Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни, сообщает «Интерфакс».
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