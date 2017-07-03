Новые санкции против РФ выгодны американскому бизнесу

В продлении санкций в отношении России заинтересованы энергетические компании США. Об этом заявил представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

По его словам, эти компании рассчитывают в перспективе продавать в Европу свой сжиженный природный газ. Путем санкций Штаты стремятся воспрепятствовать строительству «Северного потока-2».

Намерения Вашингтона вызывают негативный отклик у европейских стран, которые заинтересованы в российском газе. В частности, руководство Австрии и Германии обратило внимание США на то, что вопросы энергетической безопасности Европы являются делом самих европейцев, а не американцев, передает РИА «Новости».

Сенат США в середине июня одобрил законопроект о новых санкциях против РФ. Он предусматривает сокращение сроков рыночного финансирования российских банков, которые находятся под санкциями, и компаний нефтегазового сектора. Кроме того, санкции могут быть введены против лиц, намеренных инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставлять этим проектам информационную и иную поддержку.

Документ пока не получил одобрения Палаты представителей конгресса и не подписан президентом США.